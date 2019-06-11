13:06 (мск), источник: Популярная механика
Чудовищная гора мусора в Индии скоро станет выше Тадж-Махала
Свалка Газипур в
Огромную кучу мусора местные жители в шутку называют «Эверест». Она уже выросла до 65 метров в высоту, и потому Верховный суд Индии вынес постановление: снабдить свалку сигнальными огнями, чтобы самолеты и вертолеты случайно не врезались в нее. Газипур впервые открыли в 1984 году, и, разумеется, никто не ожидал, что она достигнет таких чудовищных размеров. К 2002 году мусорный холм поднялся на 20 метров над землей и, согласно проекту, должен был закрыть. Однако до сих пор 21 миллион человек, живущих в
«Каждый день в Газипур сбрасывается около 2000 тонн мусора», рассказал один из муниципальных чиновников Дели, пожелавший остаться неизвестным. Это значит, что каждый год свалка вырастает примерно на 10 метров в высоту. Это не только неприятно с точки зрения эстетики, но и попросту опасно.
В прошлом году два местных жителя оказались буквально погребены под лавиной мусора, которая сошла после проливного дождя. Но это не главная беда: поскольку отходы, хранящиеся в Газипуре, представляют собой рыхлую и ничем не защищенную органику, то со временем она попросту начинает разлагаться. Такой обширный процесс гниения вызывает нагрев мусора и производит очень много метана. Разумеется, случайные пожары дестабилизируют конструкцию еще сильнее, не говоря уже о смрадном смоге, загрязняющем воздух.
Свалка расположена прямо на земле, а потому продукты распада, которые образуются в процессе так называемого выщелачивания, попадают в местные водоемы и загрязняют грунтовые воды. Жители
Многие политические партии пытались решить проблему с этой «бомбой замедленного действия», но пока ни одна из них не достигла существенных результатов. Индия — один из крупнейших производителей мусора во всем мире, который уже давно столкнулся с так называемым «кризисом отходов». Если меры не будут предприняты в ближайшее время, то Газипур и соседние мусорки вскоре вырастут настолько, что очистить их станет попросту невозможно.