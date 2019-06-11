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12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии провели массовый заезд на офисных стульях (видео)

Победители получили необычный приз.

В небольшом японском городке Ханью в префектура Сайтама прошло необычное мероприятие под названием «Isu-1» Grand Prix, участники которого соревнуются в заездах на офисных стульях.

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Гран-при было вдохновленно гонками Формула-1 и Ле-Ман, а потому состязание требует большой выносливости и упорства. В гонке участвуют команды из трех человек, которые на протяжение двух часов ездят на стульях по специальной трассе с препятствиями. Первая гонка на офисных стульях состоялась в Киото в 2009 году.

Гран-при состоит из 10 различных этапов, которые проводятся по всей Японии в течение года. В гонке в Ханью участвовало 55 команд, победу одержали спортсмены из Киото. Ребята не только смогли сохранить свой чемпионский титул (они стали победителями и в прошлом году), но и получили в награду 90 килограммов риса.

Следующий Гран-при «Isu-1» пройдет в префектуре Иватэ в июле.

Екатерина Гура

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