12:42 (мск), источник: Life.ru
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом Лайфу со ссылкой на сына продюсера сообщил его
Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя. К сожалению, ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу.
По его словам, говорить об отсутствии риска можно будет лишь спустя пару дней.
Солист группы «На-на» Владимир Политов, основателем и руководителем которой является Алибасов, рассказал, что коллектив специально для продюсера продолжает «активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу».
Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб.