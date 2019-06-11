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12:42 (мск), источник: Life.ru

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом Лайфу со ссылкой на сына продюсера сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

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Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя. К сожалению, ещё остаётся риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу.
Бари Алибасов-младший

По его словам, говорить об отсутствии риска можно будет лишь спустя пару дней.

Солист группы «На-на» Владимир Политов, основателем и руководителем которой является Алибасов, рассказал, что коллектив специально для продюсера продолжает «активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу».

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб.

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