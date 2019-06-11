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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Филарет отказался признавать томос об автокефалии «новой церкви» Украины

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины.

Источник: РИА Новости

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — цитирует его сайт «Громадское ТВ».

Новая церковная структура, получившая название «Православная церковь Украины», была создана в декабре в результате объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Возглавил ее Епифаний Думенко. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии. Другие православные церкви ее не признали.

Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в «объединительном соборе». В Русской православной церкви значение «собора» назвали ничтожным, «автокефалию» — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

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Несогласие Филарета

Уже через несколько месяцев Филарет заявил о расколе в «новой церкви». По его словам, это произошло из-за того, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые во время «объединительного собора».

Так, Филарет утверждает, что именно он должен был остаться руководителем ПЦУ, а Епифаний отвечал бы только за внешнее представительство. Кроме того, он упрекает предстоятеля в том, что тот не только не сотрудничает с ним, но даже не звонит.

Филарет также раскритиковал и томос об автокефалии, который ограничивает юрисдикцию ПЦУ территорией Украины и лишает ее еще некоторых прав, а вдобавок заявил, что возглавляемый им «Киевский патриархат» не прекращал существования, несмотря на создание «новой церкви».

Сам Епифаний утверждает, что раскола нет.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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