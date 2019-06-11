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13:26 (мск), источник: Интерфакс

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Источник: РИА "Новости"

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — сказал он, выступая на 108-й сессии Международной организации труда.

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Глава российского правительства напомнил, что сто лет назад американский предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда.

В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился «весьма значительно».

Важность последнего показателя премьер отметил особо.

По его словам, постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

В связи с этим он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.

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