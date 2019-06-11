13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот, мешающий школьнику делать домашнюю работу, стал звездой Сети (видео)
Никто бы перед ним не устоял.
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Никто бы перед ним не устоял.
Пользователь Reddit с ником Outdoorsman_Rich опубликовал на ресурсе видео, которое гарантировано поднимет настроение любому.
В ролике маленький племянник пользователя пытается делать уроки, пока большой и очень ласковый кот изо всех сил ему мешает.
My nephew had the best interruption while trying to do his homework pic.twitter.com/unih98sLBR— The Cute Plug (@TheCutePlug) June 9, 2019
Домашний питомец уселся прямо на тетрадку мальчика, а затем принялся так настойчиво требовать ласки, что школьник не устоял и бросил свои дела ради кота.
Екатерина Гура