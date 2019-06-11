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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот, мешающий школьнику делать домашнюю работу, стал звездой Сети (видео)

Никто бы перед ним не устоял.

Пользователь Reddit с ником Outdoorsman_Rich опубликовал на ресурсе видео, которое гарантировано поднимет настроение любому.

В ролике маленький племянник пользователя пытается делать уроки, пока большой и очень ласковый кот изо всех сил ему мешает.

Домашний питомец уселся прямо на тетрадку мальчика, а затем принялся так настойчиво требовать ласки, что школьник не устоял и бросил свои дела ради кота.

Екатерина Гура

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