14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Космические туристы полетят на МКС уже в 2020 году (видео)
А первый тестовый полет с экипажем состоится к концу этого года.
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А первый тестовый полет с экипажем состоится к концу этого года.
Представители NASA объявили, что первые космические туристы могут полететь на МКС уже в 2020 году. По словам замглавы NASA Билла Герстенмайера, первый тестовый полет с экипажем состоится к концу 2019 года, а в 2020 полеты будут осуществляться уже с частными астронавтами.
Однако конечную сумму определят подрядчики Boing и SpaceX, которые и будут доставлять на МКС путешественников. Кроме перелета, космическим путешественникам нужно будет оплатить и проживание на орбитальной станции.
В NASA отметили, что доход от космического туризма поможет быстрее подготовиться к миссиям на Марс.
Варвара Макарова