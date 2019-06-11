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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Космические туристы полетят на МКС уже в 2020 году (видео)

А первый тестовый полет с экипажем состоится к концу этого года.

Представители NASA объявили, что первые космические туристы могут полететь на МКС уже в 2020 году. По словам замглавы NASA Билла Герстенмайера, первый тестовый полет с экипажем состоится к концу 2019 года, а в 2020 полеты будут осуществляться уже с частными астронавтами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Стоимость такого полета составит несколько десятков миллионов долларов с человека.

Однако конечную сумму определят подрядчики Boing и SpaceX, которые и будут доставлять на МКС путешественников. Кроме перелета, космическим путешественникам нужно будет оплатить и проживание на орбитальной станции.

В NASA отметили, что доход от космического туризма поможет быстрее подготовиться к миссиям на Марс.

Варвара Макарова

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