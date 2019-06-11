15:16 (мск), источник: Lenta.Ru
Мужчина прогулялся с «самой большой кошкой в мире» и попал на видео
В городе
На кадрах, снятых Майклом Холстоном (Mike Holston) по кличке «Настоящий Тарзан», видно, как он вместе со своим другом выгуливает лигра (гибрид между
Блогер загрузил ролик на видеохостинг YouTube, где он набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.
Лигр — крупнейший представитель семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов. Они также содержатся в некоторых российских зоопарках.