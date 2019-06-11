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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина прогулялся с «самой большой кошкой в мире» и попал на видео

В городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, США, мужчина прогулялся по улице с лигром. Этой видеозаписью заинтересовалось издание The Sun.

На кадрах, снятых Майклом Холстоном (Mike Holston) по кличке «Настоящий Тарзан», видно, как он вместе со своим другом выгуливает лигра (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой), чей вес составляет около 319 килограммов. По словам мужчины, это «самая большая кошка в мире». Лигр может разогнаться до 60 километров в час. Эту особь зовут Аполлон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Блогер загрузил ролик на видеохостинг YouTube, где он набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.

Лигр — крупнейший представитель семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов. Они также содержатся в некоторых российских зоопарках.

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