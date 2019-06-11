15:48 (мск), источник: RNS
Group-IB рассказала об аномалиях при голосовании на «Голосе»
Исследовательская компания
«Учитывая все типы голосов, отданных в рамках финала и суперфинала 6-го сезона шоу “Голос. Дети”, топ-10 наиболее активно голосовавших регионов составили: Москва (71 000), Республика Башкортостан (35 000),
Проведенное исследование выявило «нехарактерное распределение частоты голосов по времени эфира», отмечается в сообщении исследовательской компании.
«Внимание экспертов привлек резкий старт голосования за участника 07 (под этим номером выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, после победы которой началось расследование Group IB. — RNS), сопровождавшийся высокой плотностью звонков и смс с самого начала выступления.
В финале, где из трех учеников один попадает в суперфинал, за участника 07 поступало до 300 голосов в секунду. У соперников этот показатель, в среднем, достигал 110 голосов в секунду. В суперфинале за участника 07 — отдавали 250 голосов в секунду, у соперников — 170 (участник 06) и менее 100 (участник 02)", — отмечается в сообщении группы.
«С 2015 года за все сезоны шоу “Голос” в России, включая взрослые и детский проекты, в среднем, данный показатель составлял 1,33. Подобный рекорд позволил участнику 07 суммарно набрать больше голосов, однако количество проголосовавших за него уникальных номеров по сравнению с его ближайшим соперником, занявшим второе место, было в 2 раза меньше в финале и почти в 6 раз меньше в суперфинале», — отметили в компании.