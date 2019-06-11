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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывшая учительница похудела на 63 килограмма ради дочери

Теперь она не только стройная, но и с новой работой.

40-летняя Сара Джонс из британского города Уоррингтон в графстве Чешир весила 140 килограммов. Она работала учительницей младших классов и очень стеснялась своей внешности, но похудеть у нее не получалось.

Сара взяла себя в руки лишь в 2016 году, когда ее 10-летнюю дочь Оливию начали унижать в школе из-за «слишком толстой мамы».

Сара, которая сама всю жизнь страдала от насмешек и унижений, поняла, что должна уберечь дочь от них. Тогда она записалась на специальную программу для желающих похудеть. Под руководством специалистов женщина стала правильно питаться и записалась в спортзал.

К весне 2018 года британка похудела на 63 килограмма, а в 2019 году бросила работу в школе и стала управляющим консультантом в той самой компании, которая помогла ей похудеть.

Екатерина Гура

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