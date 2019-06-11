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20:09 (мск), источник: ТАСС

Познер заявил, что ситуация с Голуновым говорит о пробуждении гражданской активности в РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — Журналист назвал прекращение уголовного преследования Ивана Голунова «победой журналистского сообщества и гражданского общества».

Источник: РИА "Новости"

Дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова всколыхнуло общество, отмена уголовного преследования — победа журналистов и граждан. Такое мнение во вторник ТАСС выразил журналист Владимир Познер.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

«Это, безусловно, победа журналистского сообщества и гражданского общества. Причем это, пожалуй, первая победа такая в своем роде, хотя к таким победам можно бы отнести то, что произошло не так давно в Екатеринбурге, когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере. Но это было локальное дело, хотя и важное, а в данном случае это уже не локальное, это, можно сказать, общероссийское», — сказал Познер.

И, конечно, хотелось бы думать, что это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от апатии и ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет.
Владимир Познер
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