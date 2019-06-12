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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Янтарная комната по ряду причин не может находиться в Польше, есть большая вероятность, что она спрятана в подземном убежище в Германии, рассказал РИА Новости немецкий поисковик-любитель, профессор химии Карл-Хайнц Кляйне, добавив, что в случае обнаружения шедевра его группа намерена передать его России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее директор музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши Бартоломей Плебаньчик заявил, что сотрудникам музея удалось обнаружить вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Предполагается, что тоннель будет открыт в конце июня.

«Если мы найдем Янтарную комнату, то она будет однозначно принадлежать России. Конечно, мы договоримся о том, чтобы в первый раз она была выставлена в Германии. Но собственник — это Россия», — заявил Кляйне.

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Группа Кляйна, которая подробно описывает свою работу на сайте amber-room.org, около десяти лет ведет исследования в немецком городе Вупперталь, где, по версии энтузиастов, и теряются следы Янтарной комнаты. Ее исчезновение прямо связывают с личностью местного уроженца, обер-президента Восточной Пруссии и рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

«Кох был, наверное, самым богатым нацистом. У него была возможность грабить все музеи в восточноевропейской части. Он грабил, как самый настоящий разбойник. В середине 1944 года Янтарная комната была отправлена из Кёнингсберга в направлении Германии. Кох был железнодорожником. Безусловно, он никогда не воспользовался бы для перевозки такого крупного и ценного груза грузовиками. Это было сделано исключительно на поезде», — считает Кляйне.

По его словам, «поэтому все эти заявления свидетелей, что видели, якобы, грузовики с эсэсовцами, которые таскали какие-то ящики — все это не имеет отношения к Янтарной комнате».

«Кох хотел пользоваться награбленным. Он же не знал тогда, что война проиграна и что он больше никогда не увидит своих реликвий. Он считал их собственным имуществом. Так зачем же было отправлять его в Польшу или еще куда-то? Я уверен, что Янтарная комната находится в Вуппертале», — добавил он.

По мнению Кляйне, Коху было известно о том, что на территории Вупперталя расположены 170 бункеров и шахт — это крайне разнообразные подземные сооружения, начиная от противовоздушных убежищ до подземных военных фабрик, все тщательно укрепленные. По словам эксперта, его группа уже обследовала около 50 подобных сооружений. Вскрытие бункеров и шахт идет медленно, несмотря на тесное сотрудничество с властями города, потому что сейчас известны только названия улиц, где они располагались. Во время войны авиация союзников в значительной степени разрушила Вупперталь.

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По словам Кляйне, домовладельцы довольно неохотно идут на контакт с поисковиками, если выясняется, что под их зданием когда-то располагался бункер, потому что «это означает дополнительное беспокойство».

«Например, мы обнаружили очень большой бункер, в который до сих пор не можем проникнуть. Он расположен на глубине 30 метров, толщина бетонной подушки составляет 50 сантиметров, в бетон заложена колючая проволока. А за бетоном находится утрамбованная со стеклом земля. Еще три бункера, о которых нам известно, расположены в городском парке на глубине около 7 метров. Все эти сооружения были возведены силами подневольных рабочих. Мы исходим из того, что в этих бункерах может находиться часть запасов Коха», — рассказал Кляйне.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время войны в 1941 году немцы вывезли комнату в королевский замок Кёнигсберга (ныне Калининград). Незадолго до штурма Кёнигсберга весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.

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