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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал красоту капель воды в макроснимках

Волшебное зрелище.

33-летний канадский фотограф Дон Комаречка создал серию макроснимков с каплями воды.

Крошечные бусины на цветах и траве преломляют свет и сияют всеми цветами радуги. Иногда на снимках появляются и насекомые.

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Получить качественные макроснимки действительно сложно, рассказывает фотограф. Все дело в очень маленькой глубине резкости. Если в фокусе оказывается капелька, то уже листик, на котором она висит, будет размытым. Поэтому Комаречка использует фокус-стекинг — метод цифровой обработки, при котором для получения финального снимка комбинируют несколько изображений. Этот же метод используют в микроскопии.

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Комаречка стал известен благодаря неординарным фотографиям снежинок, которые можно рассмотреть в мельчайших деталях.

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Анна Лысенко

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