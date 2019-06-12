12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал красоту капель воды в макроснимках
Волшебное зрелище.
33-летний канадский фотограф Дон Комаречка создал серию макроснимков с каплями воды.
Крошечные бусины на цветах и траве преломляют свет и сияют всеми цветами радуги. Иногда на снимках появляются и насекомые.
Получить качественные макроснимки действительно сложно, рассказывает фотограф. Все дело в очень маленькой глубине резкости. Если в фокусе оказывается капелька, то уже листик, на котором она висит, будет размытым. Поэтому Комаречка использует
Комаречка стал известен благодаря неординарным фотографиям снежинок, которые можно рассмотреть в мельчайших деталях.
Анна Лысенко
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