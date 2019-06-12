14:24 (мск), источник: Tengrinews
Хабиб намекнул на реванш с МакГрегором
Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне.
Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором МакГрегором, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Соперники встречались в октябре 2018 года. Поединок закончился досрочной победой Нурмагомедова, который защитил чемпионский титул. После бой оба бойца приняли участие в массовой потасовке, за что Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала МакГрегора на шесть месяцев со штрафом 50 тысяч долларов, а россиянина — на девять месяцев, оштрафовав на 500 тысяч долларов.
«Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что мы можем достичь определенных успехов», — сказал Нурмагомедов на своем
Очередную защиту титула Нурмагомедов проведет 7 сентября в