13:33 (мск), источник: РИА Новости
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной
Так, если вы быстро съедаете мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Это грозит развитием острых респираторных заболеваний.
«Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма».
Медик объяснил, что есть мороженое нужно медленно и слегка подтаявшим, добавив, что употреблять напитки также следует небольшими глотками.
По его словам, в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, а также воде с лимоном, ягодами и фруктами.
При этом стоит отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей, в которых содержится много сахара, жира и ароматизаторов: «Если хочется
Ранее руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала, что лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, разбавленный водой. Такой напиток оптимален для утоления жажды и восстановления солевого баланса в организме.