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16:31 (мск), источник: Российская газета

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.

Источник: Reuters

Как сообщает МедикФорум, специалисты Американского онкологического общества относят к фактору риска любовь к горячей пище и напиткам. Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Также небезопасным может оказаться кофе, содержащий канцерогены, которые образуются при жарке кофейных зерен. Американские эксперты отмечают, что две и более чашек кофе в день на 41 процент повышают вероятность возникновения онкологии легких даже у тех, кто не курит.

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Ежедневное употребление красного мяса и переработанных продуктов из него повышает риск смерти, в том числе и от онкозаболеваний, на 43 процента. При этом в качестве вредного вещества особо выделяется нитрат натрия. Он присутствует в переработанных мясных продуктах и может вызвать рак желудочно-кишечного тракта.

Четвертой губительной привычкой могут оказаться недосыпы и ночные бодрствования. Они препятствуют выработке гормона мелатонина. Как считают специалисты, дефицит этого гормона способен вызвать злокачественные опухоли.

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