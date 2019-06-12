15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, почему Ноев ковчег бы не сработал
Редкие генетические вариации увеличивают шансы на выживание.
Если бы ученым пришлось создать научный аналог Ноева ковчега для спасения вымирающих видов, эта стратегия потерпела бы поражение, заявили исследователи.
Согласно Библии, ветхозаветный патриарх Ной по велению Бога построил ковчег, чтобы спасти от потопа не только свою семью, но всех животных Земли. Он собрал по паре каждого вида.
В действительности воссоздать популяцию из двух особей крайне сложно, заявила по результатам исследования биолог Мелисса Песпени из Вермонтского университета. Она изучала, как личинки морских ежей реагируют на закисление океана. Выводы Песпени и ее команды опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.
Исследователи обнаружили, что редкие вариации в ДНК животных очень полезны для выживания. Представьте себе, говорит Песпени, что за окном минус 20 градусов, а у вас 10 ветровок и одно теплое пальто. Редкие генетические мутации — это и есть это пальто, объясняет исследователь.
В эксперименте ученые меняли уровень закисления воды. Как только он возрастал, у личинок морских ежей увеличивалась частота тех генетических комбинаций, которые давали возможность следующим поколениям корректировать функционирование различных белков, а значит — адаптироваться к новым условиям.
«Если мы уменьшим численность популяции, у нас будет меньше материала для эволюции и меньше шансов получить редкие генетические изменения, которые могут быть полезны», — говорит исследователь Рейд Бреннан.
Некоторые животные смогут существовать в мире с изменившимся климатом, потому что способны изменить свою физиологию. Другие будут мигрировать на север. Но для большинства видов единственная надежда — это генетические мутации, ключ к которым спрятан в редких вариациях ДНК, подытожили ученые.
Анна Лысенко
Читайте также