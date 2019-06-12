Ученые: на Земле уже происходило глобальное потепление

Около 183 миллионов лет назад, во времена динозавров, Земля потеплела на 7 градусов Цельсия. Это было время значительных изменений, которое получило название «тоарское климатическое событие». О нем знают благодаря морским отложениям.
В это время в результате извержений вулканов в атмосферу попало много углекислого газа, что сравнимо с глобальным потеплением в результате человеческой деятельности.
Разница в 7 градусов кажется небольшой, но на самом деле это разница между ледниковым периодом и сегодняшним днем. Живые организмы приспособлены жить в определенном диапазоне температур, поэтому внезапное изменение может оказаться для них смертельным.
Исследования тоарского климатического события были сосредоточены на последствиях для океана. А вот что происходило на суше, практически не изучено.
Последние исследования, опубликованные группой международных ученых в Nature Geoscience, показали, что от повышения температур сильно пострадали леса. Около половины исследованных видов древних растений исчезли, в том числе много хвойных растений и папоротников. Массовое цветение водорослей в водоемах привело к уменьшению количества кислорода в воде, вымиранию планктона и многих животных. К таким выводам ученые пришли, изучив около 40 тысяч микроскопических окаменелостей пыльцы, спор и планктона со скал Северного Йоркшира.
«Наше исследование показывает, что быстрое глобальное потепление может иметь серьезные долгосрочные последствия для суши и моря одновременно», — говорит профессор Ричард Твитчетт из Музея естественной истории в Великобритании.
Понимание того, как экосистемы Земли реагировали на такие изменения в прошлом, может помочь человечеству с последствиями глобального потепления в будущем, говорят исследователи.