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17:50 (мск), источник: "Российская газета"

Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака

Музей современной истории России, который является памятником архитектуры XVIII века, в День России открыл двери для молодоженов. Сегодня, 12 июня, москвичи смогли заключить брак в его шикарных парадных залах.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба музея, первые церемонии бракосочетания прошли в бывшей библиотеке знаменитого Московского Английского клуба. Это одни из самых красивых залов музея, которые в апреле были открыты после реставрации. Его украшают мраморные колонны, огромная потолочная люстра и книжный стеллаж с подлинными изданиями пушкинских времен. В исторических интерьерах здания молодожены и их гости сделали памятные фотографии.

Торжественные церемонии бракосочетания прошли в рамках проекта правительства Москвы «Новые площадки регистрации брака». Регистрацию провели сотрудники московских отделов ЗАГС по стандартной стоимости — 350 рублей.

«Девиз музея: “Историю создаете ВЫ!”, — отмечает генеральный директор Ирина Великанова. — Рождение новой семьи — это тоже часть большой национальной истории нашей страны. Пары, решившие создать семью в День России в музее, который отражает современную жизнь нашей страны, очевидно, связывают свою личную историю, свои настоящее и будущее с Россией. Надеемся, что такие церемонии станут доброй традицией и будут проходить на площадке нашего музея регулярно».

Музей современной истории России открыл залы Московского Английского клуба
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