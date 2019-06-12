12 июня, источник: Lenta.Ru
Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала в Instagram фотографии со съемок своего дебютного клипа.
Многие подписчики негативно отреагировали на ее сотрудничество с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом в рамках этой работы.
«На днях состоялись съемки клипа на песню “ЭтаЛюбовь” с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!» — пожаловалась Абрамова.
Многие комментаторы напомнили Абрамовой, что она незаслуженно победила в шоу «Голос. Дети» и пристыдили ее. По их мнению, дочери Алсу не стоил продолжать музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале конкурса. Некоторые уточнили, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.
Большинство негативных комментариев были оперативно удалены со страницы Абрамовой. «Поучились бы доброте у этих детей! Читаешь комменты! И офигеваешь от злобности вашей! Вам, что ли, накрутили голоса? Хорошо, что злые комментарии чистятся», — вступились за дочь Алсу ее поклонники. Они посочувствовали артистке, назвав ее путь тяжелым и тернистым.
Ранее стало известно, что общее число накрученных голосов в пользу Абрамовой превысило 41 тысячу. Согласно проведенной проверке, в финале за нее поступало до 300 голосов в секунду. У соперников этот показатель достигал 110 голосов. Отец конкурсантки Ян Абрамов отказался от комментариев, назвав расследование «чушью».
Абрамова победила в детском «Голосе» в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной и заподозрили подлог. Первый канал назвал прошедшее голосование аномальным и запустил расследование. Позднее специалисты компании