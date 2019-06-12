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22:36 (мск), источник: ТАСС

Более 30 тысяч человек пришли на концерт ко Дню России на Красной площади

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время концерта обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Более 30 тыс. человек участвуют в праздничном концерте на Красной площади, посвященном Дню России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России. В мероприятии принимают участие свыше 30 тыс. человек», — сообщили в полиции.

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