22:36 (мск), источник: ТАСС
Более 30 тысяч человек пришли на концерт ко Дню России на Красной площади
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время концерта обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время концерта обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Более 30 тыс. человек участвуют в праздничном концерте на Красной площади, посвященном Дню России. Об этом ТАСС сообщили в
«На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России. В мероприятии принимают участие свыше 30 тыс. человек», — сообщили в полиции.