13:24 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных
В первую очередь нужно обратить внимание на цены. Если в объявлении или магазине предлагаются товары по ценам существенно ниже рыночных, то необходимо иметь в виду, что такой прием часто используют аферисты. Не стоит поддаваться на слова вроде «спешите купить», «акция», «голландский аукцион», «количество ограничено»
Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, перевода на частную банковскую карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что такая сделка опасна.
Также подозрительным выглядит отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Поэтому следует отдать предпочтение тому магазину, где есть возможность забрать товар самостоятельно, поскольку мошенники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспортной компанией.
Опасность может представлять магазин, на чьем сайте отсутствует информация об организации или индивидуальном предпринимателе, а контакты представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном.
Следует быть осторожным при совершении покупок в только что открывшихся
Очень важно обращать внимание на неточность или несоответствия в описании товаров, а также на излишнюю настойчивость продавцов и менеджеров. Злоумышленники часто используют временной фактор, для того чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. При наличии любых сомнений лучше отложить покупку.
Ожидая перевода денег, мошенники в соцсетях часто отправляют изображение своего паспорта покупателю с целью укрепить его доверие.
Если под описание
Ранее сообщалось, что в Сети появилась новая схема мошенничества. Она связана с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
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