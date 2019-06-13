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12:09 (мск), источник: Газета.Ру

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.

Он опубликовал в инстаграме совместное фото с Лазаревым, на котором крепко обнимает коллегу. «Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг… а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!» — подписал совместный кадр Билан, поблагодарив Лазарева за то, что тот не разочаровывает его «тонкую структуру и организацию души».

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Запись прокомментировал звезда эстрады Филипп Киркоров. «Как же я рад, ребята! Сохраните эти отношения надолго и запомните этот замечательный праздничный день!» — посмеялся он, намекая, что друзья в черном и белом костюмах сами похожи на молодоженов. «Совет да любовь», — подыграл Лазарев.

Ранее фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ.

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