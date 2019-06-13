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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Поставлена точка в споре об окрошке

Эксперты «Роскачества» признали классической окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает в четверг, 13 июня, агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. «Классическая окрошка заливается квасом», — подчеркнули в организации, добавив, что также к блюду необходимо подавать сметану для заправки.

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Специалисты обратили внимание на то, что квас для окрошки необходимо использовать именно кисловатый, но ни в коем случае не сладкий.

В пресс-службе отметили, что это блюдо подходит как для обеда, так и для ужина, а также его можно использовать для разгрузочных дней — если готовить его на кефире без колбасы и картофеля. «Готовить холодный освежающий суп проще простого, главное — купить качественные продукты», — заключил собеседник агентства.

12 июня главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что, если быстро съесть мороженое на жаре, можно простудиться. По его словам, люди часто покупают десерт, желая охладиться, и поглощают мороженое быстро, пока оно не растаяло, что может привести к простуде.

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