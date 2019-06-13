12:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Поставлена точка в споре об окрошке
Эксперты «Роскачества» признали классической окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом сообщили в
По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. «Классическая окрошка заливается квасом», — подчеркнули в организации, добавив, что также к блюду необходимо подавать сметану для заправки.
Специалисты обратили внимание на то, что квас для окрошки необходимо использовать именно кисловатый, но ни в коем случае не сладкий.
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12 июня главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что, если быстро съесть мороженое на жаре, можно простудиться. По его словам, люди часто покупают десерт, желая охладиться, и поглощают мороженое быстро, пока оно не растаяло, что может привести к простуде.