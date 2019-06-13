13:49 (мск), источник: BFM.ru
Кот на миллион. Близких Бари Алибасова обманули на 800 тысяч, подсунув им другое животное
Об этом Business FM сообщил
Спустя два дня после пропажи кота по кличке Чуча Бари Алибасова близкие артиста стали жертвой мошенника. «Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — сообщил Business FM
Он напомнил, что любимый питомец продюсера, кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал во время
По словам
Горжанкин сразу же связался с сыном Бари Алибасова, чтобы узнать, как поступить. В тот момент сына артиста не было в квартире, так как накануне он уехал по работе в Брянск, пояснил Горжанкин. В соседней
Передача денег в обмен на животное прошла в переулке, неподалеку от квартиры Алибасова. Получив деньги и отдав кота, он пожелал скорейшего выздоровления Бари Алибасову и быстро ушел.
Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы.
Он признался, что близкие артиста были обескуражены и расстроены случившимся. Однако, несмотря на это, сын продюсера Бари Алибасов — младший намерен продолжать поиски кота. «Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе, поиск продолжается», — отметил представитель артиста. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос об обращении в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.
Музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского с химическими ожогами верхних дыхательных путей, кишечника и желудка вечером 5 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». 11 июня продюсер очнулся от медикаментозного сна, в котором пробыл пять суток.