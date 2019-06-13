Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
В США назвали главного «убийцу кораблей» в мире
Раскрыта польза томатного сока
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
Беспамятство и отупение: как ушел из жизни легендарный маршал
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
26-летняя Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире в Москве
Михалкова ушла с Кинотавра из-за любовница бывшего
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Кудрявцева сделала шикарный подарок 10-месячной дочке (фото)
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
13:49 (мск), источник: BFM.ru

Кот на миллион. Близких Бари Алибасова обманули на 800 тысяч, подсунув им другое животное

Об этом Business FM сообщил пиар-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Решается вопрос с обращением в правоохранительные органы по факту мошенничества.

Источник: РИА "Новости"

Спустя два дня после пропажи кота по кличке Чуча Бари Алибасова близкие артиста стали жертвой мошенника. «Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Он напомнил, что любимый питомец продюсера, кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал во время пресс-конференции, которая прошла в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке 11 июня. Нашедшему кота обещали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или концерт группы «На-На».

Новость
«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

По словам пиар-директора артиста, 13 июня утром на его номер, указанный на сайте группы, позвонил мужчина, который сообщил, что нашел животное и хотел бы получить вознаграждение. «При этом он сказал, что очень торопится, у него поезд, — отметил представитель артиста. — Деньги же в размере 800 тысяч рублей были специально оставлены сыном Алибасова в квартире на случай, если кот найдется».

Горжанкин сразу же связался с сыном Бари Алибасова, чтобы узнать, как поступить. В тот момент сына артиста не было в квартире, так как накануне он уехал по работе в Брянск, пояснил Горжанкин. В соседней квартире-студии в том же подъезде находилась только сотрудница Бари Алибасова. «Сын Бари Каримовича, обрадованный тем, что кот нашелся, сказал, чтобы сотрудница взяла в жилой квартире Алибасова деньги, отдала вознаграждение и забрала кота», — продолжил Горжанкин. Женщину попросили снять момент возвращения кота на телефон. Однако мужчина наотрез отказался сниматься, сославшись на то, что не хочет публичности и опаздывает на поезд. Также он не захотел подняться в квартиру.

Передача денег в обмен на животное прошла в переулке, неподалеку от квартиры Алибасова. Получив деньги и отдав кота, он пожелал скорейшего выздоровления Бари Алибасову и быстро ушел.

Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы.
Вадим Горжанкин

Он признался, что близкие артиста были обескуражены и расстроены случившимся. Однако, несмотря на это, сын продюсера Бари Алибасов — младший намерен продолжать поиски кота. «Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе, поиск продолжается», — отметил представитель артиста. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос об обращении в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского с химическими ожогами верхних дыхательных путей, кишечника и желудка вечером 5 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». 11 июня продюсер очнулся от медикаментозного сна, в котором пробыл пять суток.

Читайте также

 Путин объявил «Первую технологическую войну»
Дело Ивана Голунова: за что может зацепиться следствие
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
В Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры
Башня в Германии сама приняла нужную форму (фото)
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
81-летний Николай Дроздов объяснил уход из «В мире животных» Известный биолог больше не ведет легендарную передачу
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
Кудрявцева сделала шикарный подарок 10-месячной дочке (фото) Телеведущая устроила девочке сюрприз
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь