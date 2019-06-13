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13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял экстремальные прыжки над бездной (видео)

Такое увидишь не каждый день.

35-летний Ян Верхарен с помощью своего беспилотника создал головокружительное видео прыжков бейсджамперов со 106-метровой скалы под названием Gateway Getdown в Колорадо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дрон сопровождал экстремалов, прыгающих с вершины в пропасть, и снял захватывающие кадры их невероятного полета над землей.

Екатерина Гура

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