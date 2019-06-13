13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял экстремальные прыжки над бездной (видео)
Такое увидишь не каждый день.
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Такое увидишь не каждый день.
35-летний Ян Верхарен с помощью своего беспилотника создал головокружительное видео прыжков бейсджамперов со 106-метровой скалы под названием Gateway Getdown в Колорадо.
Дрон сопровождал экстремалов, прыгающих с вершины в пропасть, и снял захватывающие кадры их невероятного полета над землей.
Екатерина Гура