16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка отпраздновала развод сожжением свадебного платья (фото)
И необычной фотосессией.
27-летняя Александрия Ташвер из американского городка Луисвилль в штате Огайо в 2019 году получила долгожданный развод. В браке со своим бывшим мужем она прожила 8 лет и за это время успела родить пятерых детей.
Проблемы в семье начались в 2014 году, когда супруг стал поднимать на нее руку. Пара расходилась и сходилась до 2018 года, когда Александрия наконец забрала свои вещи и подала на развод. Весь процесс длился почти год, и в 2019 году американка окончательно стала свободной.
Отпраздновать это событие Александрия решила феерично — она торжественно сожгла в лесу свое свадебное платье. Весь этот процесс она поручила снимать местному фотографу Таре Хэмилтон, а та в свою очередь опубликовала снимки в соцсетях.
Стоит отметить, что сжигание свадебного платья после неудачного брака уже стало своеобразной традицией среди невест по всему миру.
Екатерина Гура