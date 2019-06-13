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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка отпраздновала развод сожжением свадебного платья (фото)

И необычной фотосессией.

27-летняя Александрия Ташвер из американского городка Луисвилль в штате Огайо в 2019 году получила долгожданный развод. В браке со своим бывшим мужем она прожила 8 лет и за это время успела родить пятерых детей.

Проблемы в семье начались в 2014 году, когда супруг стал поднимать на нее руку. Пара расходилась и сходилась до 2018 года, когда Александрия наконец забрала свои вещи и подала на развод. Весь процесс длился почти год, и в 2019 году американка окончательно стала свободной.

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Отпраздновать это событие Александрия решила феерично — она торжественно сожгла в лесу свое свадебное платье. Весь этот процесс она поручила снимать местному фотографу Таре Хэмилтон, а та в свою очередь опубликовала снимки в соцсетях.

Стоит отметить, что сжигание свадебного платья после неудачного брака уже стало своеобразной традицией среди невест по всему миру.

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Екатерина Гура

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