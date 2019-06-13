16:45 (мск), источник: РИА Новости
В Мексике впервые обнаружили запись голоса Фриды Кало
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники Национальной библиотеки Мексики, возможно, нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает TheGuardian.
Лицо Фриды Кало знают во всем мире, но голоса ее никто не слышал. Французский фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, описывала ее голос, как «мелодичный и теплый», благодаря находке Национальной звуковой библиотеки Мексики теперь все смогут узнать это наверняка.
Была обнаружена запись пилотного эпизода
Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит
из-подопухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп.
В