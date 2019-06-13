Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером
В «Сбербанке» появилось неожиданная возможность
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Решение ПАСЕ по РФ: последовала реакция Лаврова
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
Беркова надела на "Кинотавр" прозрачное платье без белья - фото
Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
16:45 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике впервые обнаружили запись голоса Фриды Кало

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники Национальной библиотеки Мексики, возможно, нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает TheGuardian.

Источник: AP 2019

Лицо Фриды Кало знают во всем мире, но голоса ее никто не слышал. Французский фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, описывала ее голос, как «мелодичный и теплый», благодаря находке Национальной звуковой библиотеки Мексики теперь все смогут узнать это наверняка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Была обнаружена запись пилотного эпизода радио-шоу «El Bachiller», сделанная предположительно в 1953 — 1954 году, на которой Фрида Кало читает эссе «Портрет Диего», посвященное ее мужу художнику Диего Ривере. Эссе было опубликовано в 1949 году в каталоге выставки к 50-летию его творческой деятельности.

Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп.
Фрида Кало

В пресс-релизе приводятся слова министра культуры Мексики Алехандры Фраусто Герреро, что если специалисты подтвердят аутентичность записи, то это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса художницы.

 Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости
Лебединая семья полчаса «вела» за собой поезд (видео)
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России В Москве раздали награды актерам театра и кино
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 708
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 225
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 185
Маразм? 144
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь