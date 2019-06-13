17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странный текст на ЕГЭ наводнил соцсети мемами про лопаты
Лопаты упомянуты почти в каждом его предложении.
Российские пользователи соцсетей делятся мемами про лопату, появившимися после ЕГЭ по русскому языку.
На сдаче ЕГЭ 3 июня выпускникам традиционно задали написать сочинение по предложенному тексту. Некоторым школьникам попался отрывок из автобиографической повести Виктора Драгунского «Он упал на траву». Почти в каждом его предложении упомянуты лопаты.
Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали её или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлёпали по земле, били по ней, дробили её, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскрёбывали её каменистое чрево.
Выпускники из Самарской области создали паблик, в котором начали шутить о лопатах, ЕГЭ, поступлении и армии. По словам одиннадцатиклассников, они были более чем озадачены текстом. «Что вообще можно написать об этом?» — спрашивают выпускники.
За десять дней у группы набралось уже больше 8 тысяч подписчиков, а шутки про лопату стали завоевывать не только выпускников. Создатели даже запустили собственный мерч — футболки с рисунком лопат.
Анна Лысенко
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