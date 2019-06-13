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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аллигатор «предсказал» паре пол их будущего ребенка (видео)

И сделал их героями соцсетей.

Стэйси Джайлдс-Райт и Чад Райт из Флориды в середине июня устроили большой праздник для семьи и друзей в честь своего будущего десятого ребенка. На торжестве они хотели раскрыть тайну — кто у них родится на этот раз. Для этого они приготовили воздушный шарик, наполненный цветным порошком: если будет мальчик, то порошок синий, а если девочка, то розовый.

Лопнуть заветный шарик было поручено домашнему питомцу Райтов — аллигатору Амосу, который живет у них уже почти 20 лет.

Глава семейства вывел аллигатора на полянку перед собравшимися и протянул ему черный шарик на длинной палке. Когда хищник лопнул его, оттуда посыпался розовый порошок.

Однако пользователей Сети, увидевших происходящее на видео, пол ребенка явно волновал меньше, чем наличие у семьи гигантского аллигатора.

Екатерина Гура

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