18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Аллигатор «предсказал» паре пол их будущего ребенка (видео)
И сделал их героями соцсетей.
Стэйси
Лопнуть заветный шарик было поручено домашнему питомцу Райтов — аллигатору Амосу, который живет у них уже почти 20 лет.
Глава семейства вывел аллигатора на полянку перед собравшимися и протянул ему черный шарик на длинной палке. Когда хищник лопнул его, оттуда посыпался розовый порошок.
Однако пользователей Сети, увидевших происходящее на видео, пол ребенка явно волновал меньше, чем наличие у семьи гигантского аллигатора.
Екатерина Гура