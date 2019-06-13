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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Строитель из Техаса стал новой звездой Сети (фото)

За его страницей следят почти 370 тысяч человек.

Веселый мужчина по имени Омар впервые познакомился с Instagram и его трендами только в начале мая 2019 года. Заметив, что многие фото популярных блогеров выглядят одинаково, он решил, что и сам сможет создавать подобный контент.

Американца не смутило, что он работает на стройке: наоборот, он решил сделать это своим преимуществом.

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С помощью своей дочери Барбары Омар создал себе Instagram-аккаунт и начал публиковать там снимки с работы, которые полностью копировали популярные фото в соцсети. Так, на одной из фотографий была подборка его личных вещей: вместо косметики и одежды — рабочая каска, жилет, перчатки, защитные очки и термос.

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Долго ждать популярности не пришлось: всего за месяц пародийные фото простого американского строителя сделали его звездой.

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Екатерина Гура

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