18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Строитель из Техаса стал новой звездой Сети (фото)
За его страницей следят почти 370 тысяч человек.
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За его страницей следят почти 370 тысяч человек.
Веселый мужчина по имени Омар впервые познакомился с Instagram и его трендами только в начале мая 2019 года. Заметив, что многие фото популярных блогеров выглядят одинаково, он решил, что и сам сможет создавать подобный контент.
Американца не смутило, что он работает на стройке: наоборот, он решил сделать это своим преимуществом.
С помощью своей дочери Барбары Омар создал себе
Долго ждать популярности не пришлось: всего за месяц пародийные фото простого американского строителя сделали его звездой.
Екатерина Гура