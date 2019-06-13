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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский режиссер обвинил создателей сериала «Чернобыль» в плагиате

Украинский режиссер Андрей Приймаченко заявил, что создатели сериала «Чернобыль» использовали его ролик. Об этом сообщает издание «Детектор медиа».

Отмечается, что в 2013 году он загрузил видео на YouTube с визуализировованной расшифровкой разговора диспетчеров, которую показали в первой серии. Приймаченко пояснил, что пока он не обращался к юристам по этому вопросу, так как надеется, что команда сериала свяжется с ним самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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«Мое видео — одно из первых по запросу в Google, под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения на использование, я бы был не против, лишь попросил бы указать авторство», — сказал режиссер. Он добавил, что заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте.

Исполнительный продюсер киевской компании Radioaktive Film Евгения Яцута заявила, что они занимались решением подобных вопросов и получили разрешение на использование видео от дирекции музея Чернобыля в Киеве. Она добавила, что видео появлялось на разных страницах, и выразила предположение, что оно было создано еще во времена СССР. При этом Приймаченко подчеркнул, что у него есть исходный файл, так как он является автором.

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