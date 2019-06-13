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20:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чарльз, принц китов. Дональд Трамп перепутал титул сына королевы

Президент США Дональд Трамп в своей очередной серии твитов назвал принца Уэльского Чарльза принцем китов. Президент быстро поправился, но слово не воробей, соцсети тут же заметили ошибку.

Источник: AP 2019

В одном из своих твитов Трамп писал о том, что каждый день встречается с представителями властей других стран.

В качестве примеров Трамп привел королеву Елизавету Вторую, а также премьер-министра Ирландии и других европейских политиков, с которыми он встречался в ходе недавнего европейского турне.

Упомянул он и принца Чарльза, но неудачно: президент ошибся, написав «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский» (prince of Wales) .

В соцсетях тут же заметили забавную опечатку. Беспощадный «Твиттер» разразился фотошопом на тему королевских китов.

В «Твиттере» появился аккаунт под именем «Принц китов», обладатель которого поспешил заявить, что не встречался с Трампом.

"Здравствуй, королева Англии. А где твой сын, принц китов?"
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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