Чарльз, принц китов. Дональд Трамп перепутал титул сына королевы

В одном из своих твитов Трамп писал о том, что каждый день встречается с представителями властей других стран.
В качестве примеров Трамп привел королеву Елизавету Вторую, а также премьер-министра Ирландии и других европейских политиков, с которыми он встречался в ходе недавнего европейского турне.
Упомянул он и принца Чарльза, но неудачно: президент ошибся, написав «принц Китов» (prince of Whales) вместо «принц Уэльский» (prince of Wales) .
В соцсетях тут же заметили забавную опечатку. Беспощадный «Твиттер» разразился фотошопом на тему королевских китов.
В «Твиттере» появился аккаунт под именем «Принц китов», обладатель которого поспешил заявить, что не встречался с Трампом.