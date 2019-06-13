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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружена единственная запись голоса Фриды Кало

Работники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудники нашли запись радиошоу El Bachiller 1955 года, которое вышло в эфир после смерти художницы в 1954 году. Там Фрида Кало зачитывает эссе «Портрет Диего», которое посвящено ее мужу Диего Ривере. Оно было опубликовано в 1949 году в честь 50-летия его творческой деятельности. Сама аудиозапись была выложена на YouTube-канале газеты The Guardian.

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Мексиканский министр культуры Алехандра Фраусто отмечает, что если это действительно голос Кало, то это может быть единственное свидетельство речи художницы. В настоящее время специалисты проверяют подлинность обнаруженной записи.

В 2016 году прежде не выставлявшаяся и считавшаяся утерянной картина Кало «Девочка с ожерельем» ушла с молотка за 1,8 миллиона долларов на торгах Sotheby’s. «Девочка с ожерельем» — одна из ранних работ, она датируется 1929 годом. Эксперты узнали о существовании полотна только по черно-белым снимкам, сделанным фотографом Лолой Альварес Браво при жизни художницы.

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