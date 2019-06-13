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21:44 (мск), источник: РИА Новости

Российским судьям повысят зарплаты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российским судьям в этом году повысят зарплаты, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — сказано в указе.

Там же поручается правительству обеспечить его финансирование.

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