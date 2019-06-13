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21:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Селфи в Чернобыльской зоне возмутили соцсети

Популярность сериала НВО «Чернобыль» уже привела к резкому росту туризма в зону отчуждения около АЭС. Но для некоторых путешественников такая поездка становится возможностью попозировать для новых селфи.

Источник: BBC News Русская служба

Инфлюэнсеров корят за неуважение к жертвам трагедии и всем тем, кто спасал людей после взрыва на энергоблоке.

Автор сценария сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин обратился к туристам с просьбой проявлять уважение к жертвам трагедии 1986 года и не делать селфи на фоне руин города Припять.

Мэйзин выступил с таким призывом после того, как соцсети заполонили снимки улыбающихся туристов и инстаграм-див, позирующих на фоне заброшенных зданий в зоне отчуждения .

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Как отмечает издание, успех сериала компании HBO привел к резкому увеличению потока туристов в Чернобыль и его окрестности.

Некоторые туроператоры заявили о росте спроса на путевки на 40%.

Комментаторы в соцсетях крайне негативно восприняли фотосессии близ электростанции.

«Хуже аварии на ЧАЭС может быть только авария головного мозга», — категорично пишет о девушках в стрингах пользователь «Фейсбука» Андрей Березняцкий.

«Уровни гениальности. 1 лвл: поехать в Припять пофоткаться. 50 лвл: поехать в Припять пофоткаться без одежды. 99 лвл: приехать в Припять пофоткаться на металлической, фонящей аки звезда радиацией машинке», — иронизирует над моделями в Припяти в «Твиттере» пользователь под ником Socoros.

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Но нашлись и защитники подобных фото.

«И что вы напали на человека… Подобные фотосессии не впервой появляются в паблике… Были более откровенные…», — дает отповедь хейтерам одной из моделей, снявшихся в Припяти, пользователь «Инстаграма» gackiypapa.

Многих расстроило присутствие австрийской модели и создательницы коллекции нижнего белья Юлии Бэсслер на ЧАЭС и радиолокационном объекте «Дуга».

После шквала негативной критики девушка удалила свое фото с проржавевших припятьских качелей, однако оно доступно в кэше.

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Сама девушка, у которой 320 тыс. подписчиков в «Инстаграме», заявила изданию Business Insider, что запланировала поездку в зону отчуждения еще до выхода в свет сериала.

По ее словам, модель руководствовалась своим интересом к ядерной физике, попыталась максимально подробно рассказать о своей поездке и расстроилась, что ее неправильно поняли.

В сохраненных сториз Юлии можно найти подробный отчет о ее посещении контрольных комнат реакторов и массу фактов о работе ЧАЭС.

Критике подвергся и британский мастер спорта в тайском боксе Бен Голдсборо, сфотографировавшийся в позе Брюса Ли на фоне колеса обозрения в Припяти.

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Биеннале на трупах?

Чаще всего критики вспоминают про селфи у ворот концлагерей или веселые композиционные фото на мемориале Холокосту в Берлине как мерило недопустимости подобных изображений.

В марте музею концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше даже пришлось опубликовать воззвание к посетителям, размещавшим в соцсетях фото своих попыток удержать баланс с вытянутыми руками на железнодорожных рельсах, ведущих в лагерь.

«Когда вы приезжаете в @AuschwitzMuseum, помните, что вы в месте, где убили более миллиона человек. Чтите их память. Есть более подходящие места, чтобы научиться держать баланс, чем мемориал, ставший символом того, как на верную смерть отправляли сотни тысяч людей», — отметила администрация комплекса в малопольском Освенциме.

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Израильско-немецкий фотограф, писатель и комедиант Шахак Шапира отрефлексировал желание снять селфи на мемориалах в память о Холокосте в серии работ, где накладывал современные «себяшки» в берлинском мемориальном комплексе на архивные фото из концлагерей.

BBC Шахак Шапира вписал легкомысленные снимки в шокирующие кадры времён Холокоста.

Автор назвал свой коллажный проект «Йолокостом» — по совмещению популярного в соцсетях акронима YOLO ('You only live once' — «Живёшь лишь один раз») и собственно термина Холокост.

Шапиру поддержали многие блюстители морали, однако его проект неожиданно раскритиковал сам автор берлинского мемориала Петер Айзенман.

«Люди скакали на этих столбах, сколько я помню. Кто-то загорает, кто-то там обедает, и это нормально. Это место для каждодневных прогулок, а не святая земля. Под моим мемориалом нет захоронений, и я хотел бы, чтоб люди разных поколений сами решали, как там себя вести. А вот добавлять на эти фото трупы — это как-то чересчур», — сказал Би-би-си архитектор, проживающий в Нью-Йорке.
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Еще один скандал разгорелся вокруг экспоната Венецианской биеннале этого года.

Швейцарско-исландский концептуалист Кристоф Бюхель в мае выставил на одном из крупнейших международных арт-смотров корабль Barca Nostra («Лодка наша»), затонувший в Средиземном море с сотнями мигрантов на борту в 2015 году.

Критики отметили, что художественное высказывание Бюхеля о природе смерти изначально символично. Но за считанные часы оно превратилось в символ безвкусицы, поскольку около лодки посетители биеннале начали делать селфи.

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«Это ошибка. Неуместно вышло. Особенно на мероприятии, чьи кураторы заявили, что искусство должно развлекать», — резюмировал свои ощущения от экспоната арт-критик Би-би-си Уилл Гомперц.

Сам Бюхель счел, что выставленная им лодка — и символ большой человеческой трагедии, и своевременный памятник миграции.

«Этот корабль стал символическим объектом, он посвящен не только людям, погибшим в 2015 году, и тем, кто пытался их спасти. Это символ общей ответственности за политику и действия, приводящие к подобным катастрофам», — говорит о своей работе художник.

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