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23:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.

Источник: Reuters

Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом.

Согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, о котором вчера, 12 июня, поставили в известность полицейских, отныне ограничение на посещение этих стран было отменено.

Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Владелец документа, решивший в частном порядке отправиться в страны, не рекомендованные для посещения, должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот направить документ на рассмотрение комиссии. В нее, по словам самих полицейских, входит его начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение или отказывают в нем.

Как правило, отметил источник «Ъ», всю ответственность берет на себя непосредственный руководитель подразделения. При этом учитывается допуск сотрудника к сведениям, составляющим гостайну. Для оперсостава это, например, агентурная работа. В самом МВД оперативно получить комментарии «Ъ» не удалось.

Николай Сергеев.

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