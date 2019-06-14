Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
Беспамятство и отупение: как ушел из жизни легендарный маршал
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
26-летняя Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире в Москве
Михалкова ушла с Кинотавра из-за любовницы бывшего
Дочь Толкалиной и Кончаловского кардинально сменила имидж
Молодая жена Игоря Николаева заметно постройнела
Уснул в ванной: звезда российского “Голоса” Сафиулин скончался
Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
14Сезон туманов во Владивостоке
01:22 (мск), источник: Известия

Названы самые богатые рэперы в мире

Американский рэпер Jay-Z стал самым богатым исполнителем в мире по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован 13 июня.

Источник: AP 2019

В 2019 году Jay-Z стал первым в истории рэпером, чье состояние достигло $1 млрд. При этом общий доход музыканта вместе с его супругой певицей Бейонсе оценивается в $1,4 млрд.

Читайте также
Рианна признана самой богатой женщиной в музыке

На втором месте в списке самых богатых рэперов оказался Dr. Dre. Его активы оцениваются в $800 млн.

Замкнул тройку лидеров P. Diddy. Он владеет состоянием в $740 млн. При этом именно он всегда считался главным конкурентом Jay-Z и из года в год занимал второе или первое место в рейтинге.

Однако по данным Forbes в этом году у P. Diddy возникли некоторые проблемы с возглавляемыми им компаниями.

На четвертом месте расположился Канье Уэст с $240 млн. Замкнул топ-5 канадский хип-хоп исполнитель Drake. В активе 32-летнего музыканта $150 млн.

 Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
Спас на крови: как стать донором и не пожалеть об этом
Россия и Евросоюз намерены отказаться от расчетов в долларах
Московский городской суд изменил приговор Кокорину и Мамаеву
США направляют в Оманский залив ракетный эсминец
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве над русскими
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи На «Кинотавре» прошли показы в рамках основной программы фестиваля и были подведены итоги конкурса короткометражек
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 853
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 293
Как быть? 268
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 209
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь