01:22 (мск), источник: Известия
Названы самые богатые рэперы в мире
Американский рэпер
В 2019 году
На втором месте в списке самых богатых рэперов оказался Dr. Dre. Его активы оцениваются в $800 млн.
Замкнул тройку лидеров P. Diddy. Он владеет состоянием в $740 млн. При этом именно он всегда считался главным конкурентом
Однако по данным Forbes в этом году у P. Diddy возникли некоторые проблемы с возглавляемыми им компаниями.
На четвертом месте расположился Канье Уэст с $240 млн. Замкнул топ-5 канадский