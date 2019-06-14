06:55 (мск), источник: Известия
Декрет о детях: в России предложили ввести гибкий отпуск после родов
В случае одобрения инициатива позволит увеличить доходы мамы, если она согласится выйти на работу раньше.
У россиянок должна быть возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко. Право выбрать продолжительность отпуска и корректировать размер пособия поможет учесть интересы работающей мамы.
После проведения опросов заинтересованных сторон предложение будет направлено в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета и может войти в доклад президенту. Новый механизм направлен на поддержку карьерной траектории матери и может способствовать тому, что женщины будут легче принимать решение о рождении первого ребенка, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Особенность идеи в том, что расходы на пособие во время отпуска по уходу за ребенком не изменятся. Допустим, если женщина зарабатывала 40 тыс. рублей в месяц, по нынешним правилам после родов она полтора года будет получать 16 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит 288 тыс. рублей.
Согласно идее Сергея Рыбальченко, при изменении срока отпуска должен меняться и размер ежемесячного пособия. Например, если женщина возьмет только год, в нашем примере она будет получать 24 тыс. рублей в месяц, если девять месяцев — 32 тыс. рублей, а если декретный отпуск продлится три года — 8 тыс. рублей.
— Пока мы не предлагаем распространять этот механизм на женщин, которые не работали до рождения ребенка, — отметил Сергей Рыбальченко.
Необходимость введения гибкого отпуска потребует оценки со стороны будущих родителей и властей, отметил он. Возможно, этот механизм должен сопровождаться заключением социального контракта, в котором будут также прописаны обязанности работодателя и органов образования, отвечающих за предоставление места в яслях, считает Сергей Рыбальченко. Гибкий отпуск может быть интересен и высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, и мамам, которые не имеют возможности отдать ребенка в детский сад до трех лет, — например, в сельской местности. После проведения опросов предложение будет направлено в Минтруд и рабочую группу по социальной политике госсовета и может войти в соответствующий доклад президенту.
В администрации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который возглавляет рабочую группу Госсовета по подготовке доклада, не смогли предоставить оперативный ответ на запрос «Известий». В
Сегодня россиянки стали рожать первого ребенка позже: в среднем по стране возраст материнства с 2000 года поднялся выше 28 лет. Причем в мегаполисах он уже превышает 30 лет, рассказал Сергей Рыбальченко.
Соответственно, ранних первенцев можно считать резервом роста рождаемости.
— Основная причина, почему женщины откладывают первую беременность, — материальная, — пояснил Сергей Рыбальченко. — Они предпочитают построить карьеру, а потом рожать. Если мы дадим им возможность сохранить доход во время отпуска по уходу за ребенком, сократив его длительность, помочь устроить ребенка в ясли или к няне, это может быть решением.
Выплаты во время отпуска по уходу за ребенком женщины получают из фонда соцстрахования, а не от работодателя, напомнил президент «Деловой России» Алексей Репик. Однако специалист поддержал инициативу, отметив, что возможность гибких решений демографической проблемы не в ущерб трудовым обязанностям важна и рациональна.
— Не надо отказывать людям в возможности принимать собственные решения. Действительно, многие хотят быстрее выйти на работу, — сказал эксперт.
Идея гибкого декретного отпуска достойная, однако у нее есть и свои минусы, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
— Если женщина хочет сидеть с ребенком три года, то будет получать 20% от старой зарплаты. А этих денег недостаточно, чтобы нормально жить, — считает эксперт.
— Или можно ввести дополнительное пособие: если ребенку не хватило места, платить маме хотя бы размер МРОТ. Тогда она сможет себе позволить устроить малыша в частные ясли, — предложила Ирина Волынец.
Компенсацию за нехватку мест в яслях и детсадах родителям уже выплачивают в Пермском крае, подчеркнула она.
На то, что россиянки стали позже рожать первого ребенка, ранее обращала внимание