Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами»

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», заявив, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». Кроме того, в заставке программы было написано «Мой ребенок — идиот». Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация «Аутизм-регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики.
«По сути да… Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была», — сказал детский психиатр Алексей Каротам.
По его словам, это болезнь, но сейчас очень многие «делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг», как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами.
С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов. «Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость… может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными», — сказал он.
По словам врача, кретинизм также является медицинским термином.
Он выразил сожаление по поводу того, что зачастую бытовое использование слов не соответствует научному использованию.
В пример специалист привел слово «бред», которое является научным понятием, но в разговоре его часто используют как синонимичное слову «глупость».
«Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке. И ими пользуются, как правило, в бытовой или разговорной речи», — добавил Тарасов.
Он также отметил, что Малышева подняла очень сложную, болезненную тему. Также психиатр подчеркнул, что аутизм и идиотия это два разных заболевания.