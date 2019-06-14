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10:25 (мск), источник: ТАСС

В Японии продали черный арбуз более чем за 7 тыс. долларов

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Первый аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые имеют практически черный цвет кожуры, состоялся в пятницу на главных рынках северных японских городов Асахикава и Саппоро (префектура Хоккайдо).

Источник: AP 2019

Об этом сообщило агентство Kyodo. Торги в Асахикаве завершились новым рекордом — один арбуз весом около 11 кг был продан за 750 тыс. иен (около $7,2 тыс.). Это на тысячу долларов выше предыдущего достижения, установленного на Хоккайдо в 2008 году.

Покупателем оказался владелец супермаркета Кэйити Судзуки.

По его словам, для него было большой честью принять участие в аукционе, а победа является хорошим знаком для бизнеса, и он ожидает высоких продаж в этом году.

Арбуз идеальной овальной формы запакован в фирменную красную коробку и имеет характерную наклейку «Дэнсукэ». Этот сорт отличается очень темной кожурой практически без видимых полосок, за что его прозвали «черным». Внутри арбуз имеет ярко-красную мякоть и минимальное количество косточек.

Фермеры с Хоккайдо отмечают, что в этом году погода была отличной для выращивания арбузов, и все они должны были вырасти вкусными и очень сладкими.

Поставки ягод в обычные магазины начнутся в июле, а всего в этом году на Хоккайдо смогли вырастить около 55 тыс. плодов, каждый из которых будет продан по цене от $80 до $100. «Черные» арбузы других менее элитных сортов также выращивают в соседней с Токио префектуре Тиба и на юго-западном острове Кюсю.

В Японии регулярно проводят аукционы с выставлением на них дорогостоящих фруктов и овощей элитных сортов. К примеру, в этом году пару дынь сорта «юбари», отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.

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