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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой

Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» до последнего скрывала пол ребенка.

30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой. Радостной новостью обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» поделилась в Инстаграме 13 июня.

— Сын, — коротко написала звезда.

На снимке едва виднеется личико новорожденного и крупным планом — бирка с информацией: «Муратова Татьяна Сергеевна, мальчик, 3850 кг, 55 см. Родился 13 июня в 18.28».

Под постом посыпались поздравительные комментарии от поклонников и коллег актрисы. Первыми отметились партнерши по съемкам ромкома «Фитнес».

— Поздравляю, малышка! — написала Ольга Баранова.

— Ураааааааааа! — подключилась Софья Зайка.

Следом поздравили и другие известные артисты.

— Танюша, поздравляю! — оставила комментарий Анна Михайловская.

— Поздравляю мамочку и папочку. А малыш пусть растет на радость всем предкам и писает, и какает на отлично. Ура! — поздравил Михаил Богдасаров.

Кстати, свое интересное положение Татьяна Храмова скрывала от общественности до последнего, выкладывая в Инстаграме либо селфи, либо фотографии, на которых она изображена со спины. И лишь на последнем месяце беременности актриса разоткровенничалась.

— На самом деле, чтобы оставаться в форме, я тренировалась весь второй триместр. Прямо серьезно, в тренажерке с тренером. Седьмой-восьмой месяцы активно плавала, на девятый оставила длительные прогулки. Подумывали даже записать меня на какой-нибудь «топ-топ марафон», но такого не оказалось. Упущение, однозначно! — сообщила подписчикам Татьяна. — Оглядываясь, я понимаю, что это были просто невероятные девять месяцев нашей жизни! Незабываемо. Незабываемо…

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