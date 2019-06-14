15:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой
Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» до последнего скрывала пол ребенка.
30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой. Радостной новостью обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» поделилась в Инстаграме 13 июня.
— Сын, — коротко написала звезда.
На снимке едва виднеется личико новорожденного и крупным планом — бирка с информацией: «Муратова Татьяна Сергеевна, мальчик, 3850 кг, 55 см. Родился 13 июня в 18.28».
Под постом посыпались поздравительные комментарии от поклонников и коллег актрисы. Первыми отметились партнерши по съемкам ромкома «Фитнес».
— Поздравляю, малышка! — написала Ольга Баранова.
— Ураааааааааа! — подключилась Софья Зайка.
Следом поздравили и другие известные артисты.
— Танюша, поздравляю! — оставила комментарий Анна Михайловская.
— Поздравляю мамочку и папочку. А малыш пусть растет на радость всем предкам и писает, и какает на отлично. Ура! — поздравил Михаил Богдасаров.
Кстати, свое интересное положение Татьяна Храмова скрывала от общественности до последнего, выкладывая в Инстаграме либо селфи, либо фотографии, на которых она изображена со спины. И лишь на последнем месяце беременности актриса разоткровенничалась.
— На самом деле, чтобы оставаться в форме, я тренировалась весь второй триместр. Прямо серьезно, в тренажерке с тренером.