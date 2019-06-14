12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Котята из американского приюта рисуют удивительные картины (видео)
И развлечение, и польза.
Основательница приюта для кошек Forgotten Felines в американском штате Кентукки Эшли Дэй придумала необычный способ привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Для этого она предложила своим подопечным котятам заняться творчеством.
Играя с пушистыми малышами, сотрудники приюта клали на пол холсты, а рядом разливали безопасную цветную краску на водной основе. Бегая за мячиками и мышками, котята наступали в краску и на холст, тем самым создавая уникальные картины из отпечатков своих лап.
По словам Эшли, краска безопасна для животных. Тем не менее сотрудники следили, чтобы котята не слизывали ее и через несколько минут после рисования малышей тщательно купали.
Сотрудники приюта говорят, что не злоупотребляют таким творчеством, но картины, написанные четверолапыми художниками, пользуются популярностью. Их покупают через Интернет люди со всего мира. Помимо того, что деньги от продаж идут на содержание животных в приюте, сами «художники» благодаря такой рекламе быстрее находят дом.
Екатерина Гура