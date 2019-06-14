14:29 (мск), источник: Esquire
У Little Big вышел новый клип на сингл I’M OK. Он про тех, кто ходит в бары
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi.
Группа Little Big выпустила клип на новый сингл I’M OK, который посвящен всем тем, кто ходит в бары после работы. «У меня все хорошо, я не алкоголик», — поет фронтмен группы Илья Прусикин, а ему подпевают герои ролика, среди которых Юрий Музыченко (The Hatters), Арсений Попов (шоу Импровизация), Николай Киселев (совладелец бара El Copitas, вошедший в топ-30 баров мира) и другие.
Режиссерами клипа выступили сам Прусикин и молодой режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi.