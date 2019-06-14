13:29 (мск), источник: Чердак
Мухи-мигранты из Европы могут заменить вымирающих пчел в Англии
Причем люди этого даже не заметят — журчалки очень похожи на пчел.
Миллиарды
Журчалки — это мухи, которые умело маскируются под пчел или ос. Спутать журчалку с пчелой неспециалисту очень просто, ведь и те, и другие имеют
Ученые из Британии, Китая, Германии и других стран заметили, что миграции журчалок очень слабо изучены, и заполнили этот пробел. В течение десяти лет они следили за миграцией насекомых в Южной Англии с помощью энтомологического радара, который может отслеживать полеты насекомых до высоты в 1 200 метров.
Свои наблюдения они описывают в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Вот что удалось узнать исследователям. Каждый год
Журчалки, подобно птицам, каждую весну массово пересекают пролив и прилетают в Англию. По оценке ученых, с материка прибывает в среднем около полумиллиарда насекомых, которые летят на высотах от 150 до 900 метров над уровнем моря. В течение лета они размножаются, давая несколько поколений. Из всей массы отложенных яиц взрослыми мухами становится только 2%.
Журчалки прилетают, чтобы есть тлю и опылять цветы, и осенью, когда и то, и другое заканчивается, они «встают на крыло» — и огромная масса
Несмотря на такие потери, Англии жаловаться не приходится. Ученые подсчитали, сколько тли уничтожают личинки журчалок.
Это 6 300 тонн паразитов, которые сосут соки из английских растений, или около 20% всей популяции тлей в Британии.
Ученые оценили и работу мух опылителями растений. По их оценкам, каждая муха в среднем переносит на себе 10,5 пыльцевых зерна от трех видов растений. Это значит, что журчалки каждый год транспортируют на себе миллиарды пыльцевых зерен из Европы в Британию и обратно, помогая растениям на большом расстоянии обмениваться генами, воздействуя на поток генов и генетическую структуру популяции флоры по обе стороны
Ученые считают, дело идет к тому, что в условиях вымирания медоносных пчел журчалки из Европы подхватят падающее знамя главного опылителя Англии. Уже сейчас