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13:29 (мск), источник: Чердак

Мухи-мигранты из Европы могут заменить вымирающих пчел в Англии

Причем люди этого даже не заметят — журчалки очень похожи на пчел.

Источник: VladimirZh/CC0

Миллиарды мух-журчалок каждый год мигрируют в южную Англию из континентальной Европы и обратно. В Англии они опыляют цветы и истребляют тлю. По оценке ученых, мухи будут играть всё большую роль как опылители растений по мере снижения численности пчел, которое продолжается последние годы.

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Журчалки — это мухи, которые умело маскируются под пчел или ос. Спутать журчалку с пчелой неспециалисту очень просто, ведь и те, и другие имеют черно-желтый полосатый окрас и вьются у цветов. Как и от пчел, от журчалок человеку и культурным растениям одна только польза — мухи тоже опыляют цветы, а их личинки истребляют тлей. Отличий у журчалок и мух много, но самое важное заключается в том, что пчелы в последнее время вымирают, а журчалки нет. Кроме того, эти полосатые мухи мигрируют на большие расстояния, практически как птицы.

Ученые из Британии, Китая, Германии и других стран заметили, что миграции журчалок очень слабо изучены, и заполнили этот пробел. В течение десяти лет они следили за миграцией насекомых в Южной Англии с помощью энтомологического радара, который может отслеживать полеты насекомых до высоты в 1 200 метров.

Свои наблюдения они описывают в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Вот что удалось узнать исследователям. Каждый год Ла-Манш перелетает в среднем 2,7 миллиарда журчалок (в разные годы от 1,36 до 3,99 миллиардов), то есть около 50 тонн биомассы и 100 ГДж энергии, запасенной под пестрыми хитиновыми панцирями. Эти цифры показывают, что журчалка мигрирует, как никакое другое насекомое. По крайней мере, из тех, чьи перелеты изучены на сегодняшний день.

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Пролет мигрирующих журчалок

Журчалки, подобно птицам, каждую весну массово пересекают пролив и прилетают в Англию. По оценке ученых, с материка прибывает в среднем около полумиллиарда насекомых, которые летят на высотах от 150 до 900 метров над уровнем моря. В течение лета они размножаются, давая несколько поколений. Из всей массы отложенных яиц взрослыми мухами становится только 2%.

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Журчалки прилетают, чтобы есть тлю и опылять цветы, и осенью, когда и то, и другое заканчивается, они «встают на крыло» — и огромная масса мух-имитаторов, вдвое больше той, что прилетела весной, улетает обратно в Европу. Интересно, что если на север их несут ветра, которые чаще всего дуют в тех краях на северо-восток, то чтобы добраться до континента, журчалкам приходится искать подходящие попутные потоки. Как пишут авторы статьи, Британия — нетто-экспортер мух-журчалок, а значит и биомассы, питательных веществ и энергии в континентальную Европу, поскольку она отправляет на континент больше насекомых, чем получает.

Несмотря на такие потери, Англии жаловаться не приходится. Ученые подсчитали, сколько тли уничтожают личинки журчалок.

Оказалось, что личинки, включая тех, которые по разным причинам не доживают до превращения в муху, съедают почти 5 с половиной триллионов тлей за лето.

Это 6 300 тонн паразитов, которые сосут соки из английских растений, или около 20% всей популяции тлей в Британии.

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Ученые оценили и работу мух опылителями растений. По их оценкам, каждая муха в среднем переносит на себе 10,5 пыльцевых зерна от трех видов растений. Это значит, что журчалки каждый год транспортируют на себе миллиарды пыльцевых зерен из Европы в Британию и обратно, помогая растениям на большом расстоянии обмениваться генами, воздействуя на поток генов и генетическую структуру популяции флоры по обе стороны Ла-Манша.

Ученые считают, дело идет к тому, что в условиях вымирания медоносных пчел журчалки из Европы подхватят падающее знамя главного опылителя Англии. Уже сейчас мух-имитаторов, которые изображают пчел, на пике численности (4 миллиарда особей) немногим меньше, чем пчел настоящих (5 миллиардов).

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