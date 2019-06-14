Медики обнаружили в США сальмонеллу, неуязвимую для действия антибиотиков

Описание этого микроба было опубликовано в Journal of Medical Microbiology.
Важно понимать, что тот образец, в котором мы нашли этих микробов, был получен еще в 2014 году. Это открытие поможет нам изучить то, как подобные неуязвимые бактерии распространяются по стране, и заполнить все имеющиеся пробелы.
Сиддхарта Такуруниверситет Северной Каролины в Роли (США)
В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.
Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».
Главными «инкубаторами» таких микробов давно стали больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. Там сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих «обычным» бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.
Такур и его коллеги уже несколько лет проводят своеобразную перепись среди различных штаммов сальмонеллы (Salmonella enterica) — опасного микроба, периодически вызывающего кишечные инфекции при поедании плохо обработанного мяса или употреблении плохо прокипяченной воды.
В общей сложности, сегодня в мире насчитывается свыше 2500 разновидностей этого микроба, большая часть которых не вызывает серьезных проблем у медиков и хорошо уничтожается при помощи любых современных антибиотиков.
С другой стороны, в последние годы в странах Азии и Латинской Америки начали возникать новые подвиды сальмонеллы, стойкие к действию многих «лекарств последней надежды». Их распространение вызывает опасения у медиков с других континентов.
«Эпидемиологи давно знали о существовании mcr-3.1, гена, защищающего сальмонеллу от колистина и прочих новейших антибиотиков. Он появился в Китае достаточно давно, и в 2015 году данный участок ДНК “переехал” из хромосомы в плазмид. Это подготовило его для очень быстрого межвидового распространения. Как только это произошло, неуязвимая сальмонелла появилась сразу в 30 странах, однако в США ее не фиксировали», — продолжает ученый.
Это впечатление, как отмечает Такур, было обманчивым — на самом деле, новая версия сальмонеллы проникла в Новый Свет еще в 2014 году. Ученые обнаружили ее следы, анализируя образцы биоматериалов, собранных на юго-востоке США среди пациентов разных клиник, страдавших от диареи и более тяжелых нарушений в работе кишечника в 2014—2016 годах.
Изучая присутствующих там микробов, генетики неожиданно натолкнулись на неизвестный им штамм сальмонеллы, чей геном содержал в себе mcr-3.1 и ряд других «генов неуязвимости».
В общей сложности, эта бактерия успешно сопротивлялась действию 14 различных типов антибиотиков и реагировала только на один класс лекарств.
Открыв эту «суперсальмонеллу», ученые обратились к истории болезни ее носителя, пытаясь раскрыть историю ее появления. Оказалось, что этот микроб был завезен в США с другого континента — за две недели до обращения в клинику, его 18-летний носитель совершил поездку в Китай, где он и подхватил инфекцию.
Все это, как отмечают исследователи, говорит о том, что супербактерии могут легко распространяться между континентами, несмотря на огромные расстояния между ними, и что за их перемещениями очень сложно следить.
Такур и его коллеги надеются, что их открытие заставит медицинские службы всех стран мира искать следы подобных микробов даже в тех случаях, если их проникновение на их территорию считалось маловероятным, что поможет сдерживать распространение и дальнейшую эволюцию подобных бактерий.