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15:47 (мск), источник: РИА Новости

В испанском архиве нашли первое свидетельство успеха плавания Колумба

МАДРИД, 14 июн — РИА Новости. Первое письмо, свидетельствующее об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в «Индию», обнаружено в Историческом архиве дворянства, расположенном в Толедо.

Источник: РИА Новости

Письмо было написано португальским королем Жуаном II, который в 1493 году находился вместе со своим двором в Лиссабоне. Адресовано оно было Фердинанду Арагонскому, который в этот момент находился вместе со своей супругой, королевой Кастилии Изабеллой в Барселоне. «Прибыл сюда с богатствами моря в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть», — говорится в послании, слова которого приводит газета La Razón.

Фрагмент письма свидетельствующего об удачном возвращении Христофора Колумба из его экспедиции в "Индию", найденного в Историческом архиве дворянства в Испании | Источник: AHNOB

Любопытно, что письмо было адресовано не обоим Католическим королям, а только Фердинанду.

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«Письмо было обнаружено в архиве графов Вильягонсало среди документов Родриго Ариаса Мальдонадо, который был одним из советников Католических королей», — рассказала директор архива Арансасу Лафуэнте Уриен. В Кастилии в XV веке не существовало королевской канцелярии и документы хранились у придворных.

Причин, почему Колумб решил пришвартоваться именно в Лиссабоне, а не в любом другом порту, например, Порту или Алгарви, может быть две: или его корабль находился в столь плачевном состоянии, что не мог дальше плыть, или Колумб хотел показать португальскому королю, как тот ошибся, не дав денег на снаряжение экспедиции, о которых он просил перед тем, как отправиться в Кастилию.

По словам Лафуэнте, которая работала над расшифровкой послания, написанного на старом португальском, в тексте явно выражено недовольство Жуана. «Чувствуется, что он раздражен. То, что первой страной, куда прибыл Колумб по возвращению из первого путешествия была соседняя страна, казалось ему провокацией», — заявила она.

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