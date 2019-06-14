В испанском архиве нашли первое свидетельство успеха плавания Колумба

Письмо было написано португальским королем Жуаном II, который в 1493 году находился вместе со своим двором в Лиссабоне. Адресовано оно было Фердинанду Арагонскому, который в этот момент находился вместе со своей супругой, королевой Кастилии Изабеллой в Барселоне. «Прибыл сюда с богатствами моря в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть», — говорится в послании, слова которого приводит газета La Razón.
Любопытно, что письмо было адресовано не обоим Католическим королям, а только Фердинанду.
«Письмо было обнаружено в архиве графов Вильягонсало среди документов Родриго Ариаса Мальдонадо, который был одним из советников Католических королей», — рассказала директор архива Арансасу Лафуэнте Уриен. В Кастилии в XV веке не существовало королевской канцелярии и документы хранились у придворных.
Причин, почему Колумб решил пришвартоваться именно в Лиссабоне, а не в любом другом порту, например, Порту или Алгарви, может быть две: или его корабль находился в столь плачевном состоянии, что не мог дальше плыть, или Колумб хотел показать португальскому королю, как тот ошибся, не дав денег на снаряжение экспедиции, о которых он просил перед тем, как отправиться в Кастилию.
По словам Лафуэнте, которая работала над расшифровкой послания, написанного на старом португальском, в тексте явно выражено недовольство Жуана. «Чувствуется, что он раздражен. То, что первой страной, куда прибыл Колумб по возвращению из первого путешествия была соседняя страна, казалось ему провокацией», — заявила она.