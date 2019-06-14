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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская пара с разницей в 40 лет отмечает «агатовую» свадьбу

Супруги вместе уже 14 лет.

83-летняя британская пенсионерка Эдна Мартин и ее 44-летний супруг Саймон, которые 8 июля отметят 14-ю годовщину своего брака, рассказали журналистам свою историю и поделились секретом крепких отношений.

Пара познакомилась в 2003 году на концерте органной музыки, где выступал Саймон, и между ними сразу проскочила искра. Влюбленные утверждают, что любовь возникла сразу, и после первой встречи они уже не расставались.

40-летняя разница в возрасте ни Эдну, ни Саймона не смущала, а вот окружающим пришлось долго привыкать к этому союзу.

Сейчас супруги практически неразлучны, а секретом своих крепких и счастливых отношений они называют уважение, заботу и одинаковое чувство юмора.

Супругам мешают только проблемы со здоровьем. У Саймона диабет, и несколько лет назад ему пересадили почку. Кроме того, у мужчины присутствуют нарушения психического развития, в частности, синдром Аспергера (одна из форм легкого аутизма). А на самочувствии Эдны отрицательно сказывается ее возраст.

Дети Эдны от первого брака полностью поддерживают мать и отчима. Саймона они даже в шутку называют «папой».

Екатерина Гура

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