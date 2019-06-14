Ватикан: люди не могут выбирать свою гендерную идентичность

Речь идет о пособии для католических школ, их учителей и преподавателей. В нем критикуется современный подход в образовании и утверждается, что гендерная теория может привести к путанице среди молодежи, которую учат «выбирать пол».
Переменная сексуальная идентичность, по мнению Святого престола, ведет к разрушению института семьи.
Идеи, представленные в документе, перекликаются с прошлыми заявлениями папы Франциска. Он уже утверждал, что принятие концепции изменчивой идентичности создает угрозу для традиционных семей и игнорирует биологические различия между мужчиной и женщиной.
В документе при этом отмечается, что церковь должна быть открыта для диалога со сторонниками гендерной теории и не должна дискриминировать тех, кто по-разному определяет свой пол, как это происходило в прошлом.
Несмотря на то, что в докладе есть небольшой раздел с предупреждением о дискриминации («никто не должен страдать от издевательств, насилия, оскорблений») новый церковный документ вызвал неодобрительную реакцию среди ЛГБТ-движения.
Его активисты предупредили, что церковь призывает к дискриминации, транслируя несовременное понимание человеческой сексуальности.
«Это возвращает нас в темные века», — сказала Марианна Дадди-Берк, исполнительный директор DignityUSA, организации, которая занимается правами ЛГБТ и пытается изменить отношение Римско-католической церкви к гомосексуальности. «Я думаю, что это крайне бесчувственно говорить о гендере и сексуальности как о выборе и кратковременной прихоти, а не как о фундаментальной, данной Богом идентичности», — сказала она.