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19:37 (мск), источник: РИА Новости

Кота Алибасова нашли в школе Кунг-Фу в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре школы Кунг-Фу в Москве, рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РЕН ТВ, сегодня утром с Горожанкиным связался мужчина, нашедший питомца:

Через десять минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы Кунг-Фу.

По словам Горжанкина, сейчас жизни и здоровью Чучи ничего не угрожает.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка и дыхательных путей. Пока продюсер остается под наблюдением медиков.

На этой неделе кот Алибасова сбежал из квартиры, когда в ней находились журналисты. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение: в четверг в офис Алибасова принесли кота и получили 800 тысяч рублей, однако выяснилось, что это другое животное.

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