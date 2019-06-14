19:37 (мск), источник: РИА Новости
Кота Алибасова нашли в школе Кунг-Фу в Москве
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре школы
Как сообщает РЕН ТВ, сегодня утром с Горожанкиным связался мужчина, нашедший питомца:
Через десять минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы
Кунг-Фу.
По словам Горжанкина, сейчас жизни и здоровью Чучи ничего не угрожает.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка и дыхательных путей. Пока продюсер остается под наблюдением медиков.
На этой неделе кот Алибасова сбежал из квартиры, когда в ней находились журналисты. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение: в четверг в офис Алибасова принесли кота и получили 800 тысяч рублей, однако выяснилось, что это другое животное.